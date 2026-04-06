Kfum Oslo-Sandefjord martedì 07 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 7 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il terzo turno dell’Eliteserien norvegese, con il match tra Kfum Oslo e Sandefjord. Si tratta del primo incontro in programma di questa giornata, che vedrà le squadre affrontarsi allo stadio di casa del Kfum Oslo. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima del calcio d’inizio.

Terzo turno di Eliteserien norvegese che vede nel suo primo posticipo la sfida tra il Kfum Oslo e il Sandefjord. I Kåffa sono alla loro terza stagione consecutiva in massima serie, con l’obiettivo di salvarsi dando sempre un occhio al bilancio e nel solco di un progetto ben delineato. Al timone ancora una volta il tecnico Moesgaard, e l’inizio è promettente con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Kfum Oslo-Sandefjord (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Nordsjaelland-Brondby (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiNordsjaelland e Brondby sono divise da soli due punti in classifica ed in lotta per quel terzo posto che garantirebbe almeno i playoff locali per un... Aalesund-Fredrikstad (martedì 07 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del terzo turno di Eliteserien norvegese che vede il neopromosso Aalesund affrontare in casa il Fredrikstad.