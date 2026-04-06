Israele bombarda il più grande impianto petrolchimico dell' Iran
Nelle ultime ore si sono registrate esplosioni presso il più grande impianto petrolchimico dell’Iran, con fonti iraniane che hanno riportato danni e incendi nel sito. Il governo israeliano ha successivamente confermato di essere responsabile di un attacco contro il complesso, attraverso dichiarazioni ufficiali del ministro della Difesa. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e sollevato interrogativi sulle ripercussioni geopolitiche della decisione.
Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Israele conferma un attacco al principale complesso petrolchimico iraniano. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato gli attacchi contro "il piu' grande complesso petrolchimico dell'Iran", poco dopo che i media iraniani avevano riportato esplosioni nel sito. "L'esercito israeliano ha colpito con forza il piu' grande complesso petrolchimico dell'Iran, situato ad Assalouyeh, un obiettivo chiave che rappresenta circa la meta' della produzione petrolchimica del paese" ha dichiarato Katz in un videomessaggio. Le forze navali dei Guardiani della rivoluzione stanno completando i preparativi operativi per attuare le nuove condizioni di transito dallo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Today.it
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