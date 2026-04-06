Israele bombarda il più grande impianto petrolchimico dell' Iran

Nelle ultime ore si sono registrate esplosioni presso il più grande impianto petrolchimico dell’Iran, con fonti iraniane che hanno riportato danni e incendi nel sito. Il governo israeliano ha successivamente confermato di essere responsabile di un attacco contro il complesso, attraverso dichiarazioni ufficiali del ministro della Difesa. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e sollevato interrogativi sulle ripercussioni geopolitiche della decisione.