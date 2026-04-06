Un rappresentante di un paese ha dichiarato che si impegna a eliminare singolarmente i leader di Teheran, in risposta alle azioni delle Guardie Rivoluzionarie che, secondo quanto riferito, hanno aperto il fuoco sui civili. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti, con l’obiettivo di colpire i responsabili delle operazioni militari considerate provocatorie. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale.

(LaPresse) “Le Guardie Rivoluzionarie sparano sui civili e noi stiamo eliminando i leader dei terroristi. I leader iraniani vivono con la sensazione di essere presi di mira. Continueremo a dar loro la caccia uno per uno “. Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, rivendicando l’uccisione del capo dell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Majid Khademi. Katz ha aggiunto che lo Stato ebraico ha anche “gravemente danneggiato” le industrie siderurgiche e petrolchimiche iraniane. “Continueremo a colpire duramente le infrastrutture nazionali iraniane, portando all’indebolimento e al crollo del regime terroristico, nonché alla sua capacità di fomentare il terrore e di attaccare lo Stato di Israele”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Katz: "Daremo la caccia uno per uno ai leader di Teheran"

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