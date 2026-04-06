Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Ceggia, un incidente tra un'auto di marca Audi e una Dacia ha causato la morte di una donna trevigiana e il ricovero in condizioni critiche del marito, rimasto in fin di vita. La statale 14 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. La giornata di festa si è rapidamente trasformata in una tragedia.

LEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile. Intorno alle 19, un violentissimo incidente tra due autovetture ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre lungo la Statale 14, in località Prà di Levada, nel territorio comunale di Ceggia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Dacia e una Audi sono entrate in collisione all'altezza di un incrocio. L'impatto è stato di estrema violenza, tanto che una delle due vetture è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa capovolta in mezzo a un campo adiacente alla sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna trevigiana, il marito è in fin di vita. Statale 14 chiusa al traffico

Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna, il marito è in fin di vita. Statale 14 chiusa al trafficoLEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile.

Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna in auto con il marito e diversi feriti. Statale 14 chiusa al trafficoLEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile.

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