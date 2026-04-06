Nella notte di Pasqua, una strada di campagna è diventata teatro di un incidente mortale. Dopo aver lasciato una discoteca, il conducente ha perso il controllo del veicolo, provocando un incidente che ha causato la morte di un uomo. La vittima, identificata come Giulio Cervato, lascia una figlia piccola. La scena si è svolta in un momento di quiete, quando le luci della musica si erano già spente e si tornava verso casa.

La notte di Pasqua si è chiusa nel silenzio di una strada di campagna, quando ormai le luci della musica si erano spente e restava solo il ritorno verso casa. Un tragitto breve, familiare, di quelli che si fanno quasi in automatico, dopo ore passate tra amici, suoni e sorrisi. Poi, all’improvviso, la traiettoria che cambia, l’auto che esce di strada, il buio che si fa definitivo. È così che si è consumata la tragedia che ha spezzato la vita di un giovane molto conosciuto nel suo territorio. A perdere la vita è stato Giulio Cervato, 33 anni, volto noto nel mondo della notte e dell’intrattenimento tra il Veronese e il Polesine. L’incidente è avvenuto all’alba del 6 aprile lungo la strada tra Menà e Castagnaro, mentre stava rientrando dopo una serata in discoteca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente mortale dopo la discoteca: chi era Giulio Cervato, lascia una figlia piccola

Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente con l'auto, il dolore degli amici: «Mancherai, balla anche in cielo». Lascia una figliaROVIGO/VERONA - Tragico incidente stradale all'alba di ieri, domenica 5 aprile, lungo la strada tra la frazione di Menà e il Comune della bassa...

Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente con l'auto, il dolore degli amici: «Era parte delle nostre serate e dei nostri sorrisi»ROVIGO/VERONA - Tragico incidente stradale all'alba di ieri, domenica 5 aprile, lungo la strada tra la frazione di Menà e il Comune della bassa...

Argomenti più discussi: Tragico incidente nella notte di Pasqua. Castagnaro in lacrime: morto Giulio Cervato; Incidente tornando dalla disco, muore il re della notte.

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Tragedia all'alba di Pasqua: auto esce di strada, Giulio muore a 33 anniIncidente mortale nel Veronese all’alba di Pasqua: muore 33enne dopo uscita di strada, possibile colpo di sonno. nordest24.it

Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente con l'auto, il dolore degli amici: «Mancherai, balla anche in cielo». Lascia una figlia (Foto: Facebook Giulio Cervato) facebook

Castagnaro, auto fuori strada tra Menà e Villa d’Adige: morto un 33enne. La vittima, Giulio Cervato, avrebbe perso il controllo del mezzo. Tra le ipotesi quella di un colpo di sonno. x.com