Incidente dopo la gita a Salerno | notte tra Pasqua e Pasquetta da dimenticare per tre giovani dell' avellinese

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ad Atripalda, tre giovani dell’avellinese di 21, 22 e 23 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale alla rotatoria cittadina mentre tornavano da Salerno. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo e si è verificato durante il rientro, causando danni e disagi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tre giovani di Atripalda — 21, 22 e 23 anni — sono rimasti coinvolti in un sinistro alla rotonda cittadina mentre facevano rientro da Salerno Brutto incidente, nella notte, ad Atripalda: tre giovani del posto — 21, 22 e 23 anni — sono rimasti coinvolti in un sinistro alla rotonda cittadina mentre facevano rientro da Salerno. La loro auto, come riportano i colleghi di Avellinotoday, è sbandata, finendo sulla rotonda e prendendo fuoco. I tre malcapitati sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Si indaga. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Pasqua e Pasquetta sulle montagne di Lecco: 4 mete da non perdere per una gita fuori porta Leggi anche: Pasqua e Pasquetta 2026: a Salerno trasporti ridotti, stop ai bus a Pasqua Temi più discussi: Autostrade: sabato e Pasquetta con il bollino rosso, le previsioni del traffico; Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata fabbrica nell'Avellinese; La Pasqua più dolce, dentro l'uovo del Forno Taccalite il neo papà troverà un'ecografia; VIDEO | Vermi dentro le uova di Pasqua: le immagini shock. Bambino di 8 anni morto in un incidente in moto col papà: tornavano a casa dopo una gita di Pasqua, mamma li seguiva in autoIl bambino di 8 anni morto in un incidente nell'Astigiano il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, stava rientrando a Torino insieme al resto della famiglia dopo una gita fuori porta. Il ... ilmattino.it Bimbo di 8 anni muore in un incidente sulla A21: era in moto con il padre, la mamma li seguiva in auto. Rientravano a Torino dopo una gitaSulla Torino-Piacenza, all'altezza di Castello d'Annone (Asti): la moto sarebbe stata urtata da un'auto e padre e figlio sono stati sbalzati contro il guardrail laterale ... torino.corriere.it Buona Pasquetta da Genova! Oggi vi portiamo nel cuore della tradizione con il making of della mitica pasqualina genovese ai carciofi, simbolo della Pasqua ligure. Strati sottilissimi di pasta, carciofi freschi, ricotta e uova intere racchiuse in un capolavoro di facebook