Incidente dopo la gita a Salerno | notte tra Pasqua e Pasquetta da dimenticare per tre giovani dell' avellinese

Da salernotoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ad Atripalda, tre giovani dell’avellinese di 21, 22 e 23 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale alla rotatoria cittadina mentre tornavano da Salerno. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo e si è verificato durante il rientro, causando danni e disagi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tre giovani di Atripalda — 21, 22 e 23 anni — sono rimasti coinvolti in un sinistro alla rotonda cittadina mentre facevano rientro da Salerno Brutto incidente, nella notte, ad Atripalda: tre giovani del posto — 21, 22 e 23 anni — sono rimasti coinvolti in un sinistro alla rotonda cittadina mentre facevano rientro da Salerno. La loro auto, come riportano i colleghi di Avellinotoday, è sbandata, finendo sulla rotonda e prendendo fuoco. I tre malcapitati sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Si indaga. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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