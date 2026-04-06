Il rapper Gucci Mane rapito in studio e costretto a firmare la rescissione del contratto con la pistola puntata | arrestato l’artista che stava seguendo Pooh Shiesty

Un rapper è stato rapito in uno studio di registrazione e è stato costretto a firmare la rescissione di un contratto sotto la minaccia di una pistola. L’arresto riguarda l’artista che stava seguendo, noto come Pooh Shiesty. Questo episodio si aggiunge a una serie di eventi che coinvolgono il mondo della musica rap, con le forze dell'ordine che hanno intercettato e fermato i protagonisti coinvolti.

Radric Delantic Davis, conosciuto in tutto il mondo come Gucci Mane, ha superato gli anni turbolenti degli esordi, il carcere e le complesse battaglie per la salute mentale, diventando un faro di stabilità e un mentore nell’industria hip-hop. Eppure, il pericolo più grande non è arrivato dalle strade, ma dall’interno della sua stessa etichetta discografica. In una vicenda che sembra la sceneggiatura di un thriller criminale, le autorità federali statunitensi accusano il rapper Pooh Shiesty di aver orchestrato un violento agguato ai danni del suo capo. I fatti risalgono allo scorso 10 gennaio, all’interno di uno studio di registrazione a Dallas, in Texas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: Il rapper Pooh Shiesty e altre persone sono state arrestate con l'accusa di aver sequestrato e rapinato il collega Gucci Mane lo scorso gennaio; Rapper Gucci Mane rapito e costretto a firmare la rescissione del contratto, 8 arresti negli Usa; Rapper Gucci Mane rapito e costretto a firmare la rescissione del contratto, 8 arresti negli Usa; Rapper Gucci Mane rapito e costretto a firmare la rescissione del contratto, 8 arresti negli Usa.

Gucci Mane sequestrato e obbligato a rescindere contratto discografico, otto arrestiRapper Gucci Mane rapito a Dallas: cosa è accaduto davvero Il rapper statunitense Gucci Mane sarebbe stato rapito a mano armata il 10 gennaio a Dallas ... assodigitale.it

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Gucci Mane e Pooh Shiesty prima dei litigi e il rapimento #guccimane #poohshiesty #trap #trapamericana facebook

Il rapper Gucci Mane sequestrato per fargli annullare il contratto discografico: 8 arresti x.com