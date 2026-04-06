Nelle anticipazioni della puntata di mercoledì 7 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore, Johnny si espone nuovamente, mentre Irene si trova in uno stato di confusione crescente. Nel frattempo, Delia aspetta con ansia che Botteri faccia il primo passo, ma l'uomo sembra prendersi del tempo. La scena si svolge tra tensioni e attese, con i personaggi che si muovono in un clima di incertezza.

Johnny si espone ancora una volta e Irene è più confusa che mai, mentre Delia attende che Botteri faccia il primo passo ma l'uomo sembra prendere tempo. Ecco cosa succederà nella nuova puntata di martedì 7 aprile della soap daily in onda alle ore 16.00 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna martedì 7 aprile su Rai 1, come sempre alle ore 16.00 circa, con una puntata che mescola sentimenti e tensioni sempre più evidenti. Dietro l'atmosfera pasquale e le vetrine curate nei minimi dettagli, infatti, i protagonisti si trovano a fare i conti con emozioni sempre più difficili da ignorare. Tra chi sogna un futuro insieme e chi invece inizia a mettere tutto in discussione, gli equilibri continuano a vacillare nella soap daily di Rai 1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 aprile 2026: Botteri prende tempo, Delia in preda all'ansia

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