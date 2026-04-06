I supermercati aperti a Pasquetta a Pordenone

A Pordenone, alcuni supermercati rimangono aperti anche il giorno di Pasquetta, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare i generi alimentari necessari all’ultimo momento. Molti si trovano a dover fare la spesa all’ultimo minuto, magari per preparare la grigliata o il pranzo di Pasquetta, senza aver pianificato in anticipo. La presenza di punti vendita aperti permette di risolvere rapidamente le esigenze di approvvigionamento durante la festa.

Per la grigliata o il pranzo di Pasquetta c'è chi non ha fatto la spesa con anticipo e si ritrova a dover fare scelte dell'ultimo minuto. A Pasqua, 5 aprile, i punti vendita di alimentari erano tutti chiusi, mentre per il lunedì dell'Angelo ci saranno alcune riaperture, magari con orario ridotto. Vediamo quali sono i supermercati di Pordenone aperti a Pasquetta e quali resteranno chiusi PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Se Fedez commenta il post terrò chiuso a Pasquetta», il cantante scrive «Chiudi tutto» e lo staff vince la scommessa con il capo Laura, la campionessa di Pordenone perde altri 45. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026Ecco orari e aperture nelle principali città italiane di Supermercati, negozi e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta 2026 Per chi desidera...

I supermercati e i centri commerciali aperti a Pasqua e PasquettaPasqua e Pasquettta: dove comprare le ultime cose da portare in tavola o da mettere nel cestino per la gita.

Temi più discussi: Ci sono supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026?; Quali supermercati sono aperti a Pasqua e Pasquetta? La guida completa per reperire tutto il necessario all’ultimo minuto; Tutti i supermercati di Milano aperti a Pasquetta: la mappa completa; I supermercati aperti a Pasquetta in tutta Italia: ecco orari e insegne.

Pasquetta 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orariPasquetta 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari, 6 aprile. Le informazioni su centri commerciali e outlet ... tpi.it

Pasqua e Pasquetta 2026, ecco quali supermercati restano apertiI supermercati Bennet si muovono in ordine sparso: alcuni hanno optato per l’apertura sia il 5 aprile sia il 6, altri per la chiusura in entrambi i giorni, altri ancora restano aperti a Pasquetta e ... tg24.sky.it

Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

La Fondazione Magnani-Rocca è aperta anche il lunedì di Pasquetta con “Il SIMBOLISMO in Italia” x.com