Highlights Gol Juve Genoa LIVE | le immagini del match – VIDEO

Nel match della 31ª giornata giocato all’Allianz Stadium di Torino, sono state protagoniste alcune azioni salienti tra le squadre di Juventus e Genoa. La partita è stata seguita con attenzione e le immagini più significative sono state trasmesse in diretta, catturando momenti importanti delle fasi di gioco. Di seguito, sono disponibili i video con gli highlights dei gol segnati durante l’incontro.

di Marco Baridon Highlights Gol Juve Genoa in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 31ª giornata. La Juve affronta il Genoa, con il match di Serie A in programma lunedì 6 aprile alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rialzarsi dopo lo stop col Sassuolo e riprendere la corsa al quarto posto. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE GENOA LIVE 17? RADDOPPIA LA JUVENTUS! – Cambiaso cerca McKennie che tocca a destra per Conceicao: palla in mezzo di nuovo per il texano che di destro piazza il pallone alle spalle di Bijlow. 16? OCCASIONE GENOA – Gli ospiti provano a rendersi con la conclusione su punizione di Malinovskyi: respinge in corner Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Genoa LIVE: le immagini del match – VIDEO Highlights Gol Juve Cremonese LIVE: le immagini del match – VIDEOTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Leggi anche: Highlights Gol Cagliari Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO Il gol di Pierre Kalulu stappa il match tra Pisa e Juventus: il difensore bianconero sigla lo 0-1 Temi più discussi: De Rossi su Spalletti: 'Per me è come uno di famiglia'. VIDEO; Spalletti: Penso ci siano ancora mamme come quelle di Baggio, Totti e Del Piero, ma i talenti...; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; SportMediaset: Juve, Vlahovic punta il Genoa Video. Juve-Genoa, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiLa Juve è pronta a scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la mancata vittoria nella sfida casalinga contro il Sassuolo, i bianconeri non possono commettere altri passi falsi con il ... msn.com Juventus-Genoa: De Rossi sceglie Martin e Messias. Live dalle 18Arbitro Massa, assistenti Lo Cicero e Trinchieri, quarto uomo Marchetti. Var Paterna, Avar Meraviglia ... primocanale.it Highlights e Gol Juve Genoa Le immagini del match facebook Juventus-Fiorentina 2-1: gol e highlights della Coppa Italia femminile. VIDEO #SkySport x.com