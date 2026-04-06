GUIDA TV 6 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Da bubinoblog 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in televisione ci sono diverse proposte tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La guida tv del 6 aprile 2026 indica i programmi più seguiti e gli appuntamenti principali trasmessi sulle diverse emittenti, offrendo una panoramica sui contenuti in onda durante la serata. Tra le opzioni disponibili, alcuni show, film e approfondimenti televisivi si affacciano nel palinsesto, mentre i telespettatori possono tentare di indovinare gli ascolti serali partecipando al toto sharing.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Io e Te Dobbiamo Parlare 1ªTv XXI Secolo Film Inchieste Rai2 21:20 23:45 The Floor: Ne Rimarrà Uno Solo new Il Processo al 90° Game Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Quarta Repubblica Trash Talk Show Film Canale 5 21:55 00:10 Le Donne della Bibbia  finale di stagione Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:25 23:35 Transporter 3 Brick Mansions Film Film La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Album Notre Dame in Fiamme Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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