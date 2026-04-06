Gioca con il cane inciampa e batte la testa | è gravissimo in ospedale

Un uomo di 73 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di Pasqua. Mentre stava giocando con il suo cane, è inciampato e ha battuto la testa. I soccorsi sono intervenuti sul posto e lo hanno trasportato in ospedale, dove si trova sotto stretta osservazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sono molto gravi le condizioni dell'uomo di 73 anni protagonista di un assurdo incidente mentre stava giocando con il suo cane, nel pomeriggio di Pasqua. Erano circa le 16 quando avrebbe perso l'equilibrio mentre stava recuperando una pallina da lanciare al fedele amico a quattro zampe: nel cadere avrebbe battuto con violenza la testa sull'asfalto, perdendo i sensi. Tutto è successo nel vialetto di casa, all'ingresso dei garage dove però la pendenza è molto ripida, circostanza che potrebbe aver contribuito nella dinamica dell'incidente. Sarebbero stati i familiari ad allertare il 112: dalla centrale operativa hanno subito intuito la gravità delle ferite e dunque attivato i soccorsi con la massima urgenza, in codice rosso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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