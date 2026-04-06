Oggi, lunedì 6 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Sahika comunica a Erim le nozze imminenti, provocando una reazione di grande sorpresa nel protagonista. Successivamente, Erim affronta Ender, innescando un confronto acceso. I fan della serie sono ansiosi di scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Va in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essersi preoccupati moltissimo per il figlio Ender e Kaya hanno deciso di assecondarlo. Per rendere felice Yigit i due si sposeranno, anche se continuano a ripetere che sarà solo un matrimonio sulla carta. Quando Sahika rivelerà la novità ad Halit lui ne parlerà subito con Ender. Argun ha vietato alla sorella di Kaya di vedere Erim, lei però deciderà di ignorare le sue indicazioni e si recherà dal ragazzo per parlare con lui. Sahika lo informerà delle imminenti nozze tra Ender e Kaya, lui apparirà molto turbato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 6 aprile 2026: Sahika informa Erim sulle nozze, lui sconvolto affronta Ender

Forbidden fruit, spoiler 3 aprile 2026: Ender e Kaya non assecondato Yigit, lui va via furiosoVa in onda oggi, venerdì 3 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 2 aprile 2026: Sahika costringe Sahika a tornare, Yildiz non reagisce beneVa in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

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Forbidden Fruit 6-12 aprile 2026: Sahika ricatta Ender, Yigit viene rapito, Halit e Nadir ai ferri cortiForbidden Fruit 6-12 aprile 2026, Sahika ricatta Ender, Yigit viene rapito e Halit affronta faccia a faccia Nadir. maridacaterini.it

Forbidden fruit, le trame dal 6 al 12 aprile 2026Le trame delle puntate di Forbidden fruit, la serie tv turca ambientata a Istanbul con protagoniste due sorelle, Yildiz e Zeynep, in onda su Canale 5 da lunedì 6 a domenica 12 aprile alle 14.20 e ... sorrisi.com

«Questo matrimonio non nasce da una relazione attuale, è il nostro modo per proteggerti. » Queste parole, rivolte da Yigit a Erim, segnano uno dei momenti più tesi della puntata di Forbidden Fruit prevista per lunedì 6 aprile. La notizia delle nozze tra Kaya ed facebook