Ferito a 2.000 metri | così il pilota ha trovato la forza di raggiungere una cresta rocciosa I dettagli di un salvataggio da film in Iran

Un pilota ferito a circa 2.000 metri di altezza è riuscito a raggiungere una cresta rocciosa dopo aver resistito per almeno otto ore. Le operazioni di ricerca sono state condotte in Iran, coinvolgendo una strategia complessa e un'azione di bluff attribuita alla Cia. L'intervento ha permesso di individuare e soccorrere il pilota, in un'operazione descritta come da film.

BAGDAD - Evoca le immagini di un film di guerra il racconto che arriva dagli Stati Uniti del recupero nella notte tra sabato e domenica dell’aviatore americano disperso in Iran. Lui nascosto in un piccolo anfratto dove si è rifugiato ferito a 2.000 metri di quota. Nel cielo l’aviazione Usa, che lo cerca con elicotteri, droni, satelliti e aerei, oltre a cento teste di cuoio pronte all’intervento. Ma da terra le squadre di ricerca iraniane determinate a trovarlo a ogni prezzo. L’aviatore è ormai diventato un simbolo. Per l’Iran rappresenta l’impotenza della macchina militare americana in un conflitto pianificato male e carico di imprevisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ferito a 2.000 metri: così il pilota ha trovato la forza di raggiungere una cresta rocciosa. I dettagli di un salvataggio da film in Iran Iran, gli Usa recuperano il pilota del caccia abbattuto: una devastante prova di forza"Lo abbiamo trovato! Cari concittadini americani, nelle ultime ore le forze armate statunitensi hanno portato a termine una delle operazioni di... Trump annuncia il salvataggio di un pilota americano in Iran: "Sarà l'inferno se non aprite Hormuz"In un susseguirsi di post infuocati sulla sua piattaforma social Truth, il presidente Donald Trump ha annunciato il successo di un’operazione...