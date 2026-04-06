Ex concorrente di Amici resta incinta dopo 7 mesi dal parto | in arrivo un altro bebè

Da donnapop.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ex concorrente del talent show ha annunciato di essere incinta di un secondo bambino, a soli sette mesi dal parto precedente. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa tra i fan, che hanno condiviso l’celebrante annuncio sui social network. L’artista ha confermato la gravidanza attraverso un messaggio pubblicato online, senza fornire ulteriori dettagli sulla data prevista per il parto o altri aspetti personali.

Una ex concorrente di Amici sorprende i fan annunciando una nuova gravidanza a pochi mesi dal primo parto: tra emozione, stupore e tanta felicità, ecco cosa è successo. Leggi anche: Stefano De Martino, un suo ex compagno di Amici gli scrive per riallacciare i rapporti: che strano tempismo, c’entra Sanremo 2027? Nel mondo dello spettacolo, alcune notizie riescono a sorprendere più di altre, soprattutto quando arrivano in momenti del tutto inaspettati. È il caso di una ex concorrente del celebre talent show Amici: nelle ultime ore ha condiviso con il pubblico una novità destinata a far parlare. La sua vita privata, già segnata da una recente gioia importante, si arricchisce ora di un nuovo capitolo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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