Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 6 aprile 2026

L’estrazione VinciCasa di oggi, 6 aprile 2026, si è svolta alle ore 20:30. Durante l’evento sono stati estratti i numeri vincenti del concorso, che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri tra i quaranta disponibili. La serata ha visto inoltre l’estrazione associata al gioco Superenalotto. Nessuna informazione sui numeri estratti è ancora stata ufficializzata.

Estrazione VinciCasa oggi 6 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 5 APRILE 2026 ESTRAZIONE 4 APRILE 2026 ESTRAZIONE 3 APRILE 2026 ESTRAZIONE 2 APRILE 2026 ESTRAZIONE 1 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 6 aprile 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 6 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di giovedì 2 aprile; Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85; VinciCasa, a Parma vinta una casa più 200mila euro; VinciCasa: a Parma arriva il 228esimo ‘5’ - IGE. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85Win for Life VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma premia gli unici due 4 con 718 euro. gioconews.it Estrazione Vincicasa n. 94 di sabato 04 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, facebook