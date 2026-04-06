Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Milan

Alle 15 sono iniziate le partite della 31esima giornata di Serie A, con Napoli e Milan in campo. La cronaca delle gare viene aggiornata in tempo reale, con risultati, moviola e dettagli sulle azioni più importanti. La giornata prosegue con altre sfide che coinvolgono diverse squadre del campionato italiano, offrendo un quadro completo delle partite in corso e dei punteggi aggiornati.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Tare prima di Napoli Milan: «Stasera per noi è fondamentale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Napoli – Milan LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 31° GiornataLa sfida Napoli – Milan di Lunedì 6 Aprile alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in ... stadiosport.it

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