D' Alfonso Pd sull' esondazione del fiume durante il maltempo | Le vasche di espansione del 2015 hanno evitato l' alluvione

Di recente, la città di Pescara ha evitato un'alluvione grazie alle vasche di laminazione installate nel 2015 dalla giunta regionale. Durante il maltempo, il fiume si è esondato, ma le vasche hanno svolto la funzione di contenimento, riducendo i rischi per l'area urbana. Il rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che queste strutture hanno contribuito a prevenire l'esondazione.

Luciano D'Alfonso, parlamentare abruzzese del Pd, interviene in merito all'utilizzo delle vasche di espansione durante l'esondazione del fiume Pescara nei giorni scorsi A Pescara, le aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica (classificate P3 e P4 dal Psda) sono state ridotte del 25%. Il fiume Pescara, il più lungo dell’Abruzzo e soggetto a forte pressione antropica, evidenzia criticità legate agli allagamenti, come quello del dicembre 2013, con forti impatti sulla comunità locale. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sfuma l'intesa pubblico-privato per il rilancio delle... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Maltempo, allerta a Ginosa: attesa piena del fiume Bradano, rischio esondazioneAllerta maltempo a Ginosa, in provincia di Taranto, dove è atteso il passaggio di un evento di piena lungo il fiume Bradano. Maltempo blocca i treni tra Caserta e Foggia: pendolari nel caos per l’esondazione del fiume CervaroAbbondanti piogge costringono alla sospensione della circolazione ferroviaria, tecnici RFI sul posto e bus sostitutivi solo parzialmente funzionanti:... Temi più discussi: D'Alfonso (Pd) porta in parlamento il caso della frana di Silvi paese; L’onorevole D’Alfonso del PD porta la frana di Silvi in Parlamento; MALTEMPO: D’ALFONSO, EMERGENZA NAZIONALE PER L’ABRUZZO; Seduta 637ª (XIX legislatura) (31.03.2026). D'Alfonso (Pd) sull'esondazione del fiume durante il maltempo: Le vasche di espansione del 2015 hanno evitato l'alluvioneLuciano D'Alfonso, parlamentare abruzzese del Pd, interviene in merito all'utilizzo delle vasche di espansione durante l'esondazione del fiume Pescara nei giorni scorsi ... ilpescara.it D'Alfonso ( Pd) sull'emergenza frane in Abruzzo: Serve un provvedimento normativo dedicatoIl parlamentare abruzzese del Partito Democratico Luciano D'Alfonso interviene nuovamente sulla questione dell'emergenza legata alle frane in Abruzzo ... ilpescara.it In una nota ufficiale, Don Alfonso 1890 e il team di Proxima hanno espresso il loro sincero apprezzamento nei confronti del Borgo San Barbato per il percorso condiviso facebook