Giampiero Beltotto guida Storie di cultura e politica, un nuovo appuntamento quotidiano che debutta su Radio Veneto24 per esplorare i legami tra l’attualità amministrativa e il patrimonio intellettuale della regione. La trasmissione andrà in onda regolarmente dal lunedì al venerdì. Il progetto non si limita all’etere, poiché i contenuti verranno trasformati in podcast proprietari e distribuiti anche attraverso LaPiazzaweb e le pagine del giornale La Piazza, integrando così l’offerta multimediale del gruppo editoriale. Il valore dell’esperienza tra bastioni e retroscena. La scelta di affidare la conduzione a Giampiero Beltotto nasce dalla sua traiettoria professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cultura e politica: Beltotto svela i retroscena del Veneto

Svela i retroscena del suo debutto a Elimination ChamberIl mondo della WWE ha vissuto una notte di sorpresa: durante Elimination Chamber è emersa una presenza inattesa, destinata a cambiare il corso degli...

Seth Rollins svela i retroscena del rapporto con CM PunkUn confronto che intreccia dinamiche sportive e tensioni personali: la relazione tra Seth Rollins e CM Punk continua a offrire trame complesse sul...

Argomenti più discussi: Gian Antonio Cibotto e Rovigo: una biciclettata tra cultura e storia; Lega, vertice a Milano convocato da Salvini: presente anche Zaia; Amministrative a Lonigo: la Lega sostiene Pierluigi Giacomello per un futuro di cambiamento; Morosin propone un Consiglio congiunto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per valutare la fusione delle due Regioni.

Servirebbe un po’ d’erotismo per rivitalizzare il rapporto tra politica e culturaSe i partiti non piacciono più non è soltanto per lo svuotamento di contenuto. Non ci sentiamo più partecipi della vita civile, perché il racconto mediatico segue schemi polemistici che rincorrono la ... ilfoglio.it

Da Oschiri all’Università di Chicago, la cultura piange la scomparsa di Paolo Cherchi Filologo, storico della letteratura italiana, scrittore, socio dell’Accademia dei Lincei, è scomparso a 88 anni facebook

Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica” x.com