Cultura e politica | Beltotto svela i retroscena del Veneto

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampiero Beltotto guida Storie di cultura e politica, un nuovo appuntamento quotidiano che debutta su Radio Veneto24 per esplorare i legami tra l’attualità amministrativa e il patrimonio intellettuale della regione. La trasmissione andrà in onda regolarmente dal lunedì al venerdì. Il progetto non si limita all’etere, poiché i contenuti verranno trasformati in podcast proprietari e distribuiti anche attraverso LaPiazzaweb e le pagine del giornale La Piazza, integrando così l’offerta multimediale del gruppo editoriale. Il valore dell’esperienza tra bastioni e retroscena. La scelta di affidare la conduzione a Giampiero Beltotto nasce dalla sua traiettoria professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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