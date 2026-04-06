Criscitiello denuncia | Calcio italiano sistema di raccomandati Giustizia sportiva è ricatto non vera giustizia

In un intervento pubblico, un giornalista ha affermato che il calcio italiano si basa su un sistema di raccomandazioni e favoritismi. Ha inoltre criticato la giustizia sportiva, sostenendo che funzioni più come uno strumento di ricatto che come una vera forma di giustizia. Le dichiarazioni sono state fatte durante un articolo pubblicato online, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o nomi coinvolti.

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