Cobolli al secondo turno a Monte-Carlo attesa per Sinner e Alcaraz

Flavio Cobolli ha superato il primo turno al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo torneo Masters 1000 della stagione, che si sta giocando sulla terra rossa nel Principato di Monaco. Ora si prepara per il secondo turno, mentre si attende l’esito dei match di Sinner e Alcaraz, che sono tra i favoriti del torneo. La competizione prosegue con diverse sfide in programma durante questa fase iniziale.

Buona la prima per Flavio Cobolli al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il 23enne romano, numero 16 del ranking e decima testa di serie, ha conquistato il pass per il secondo turno superando l’argentino Francisco Comesana, numero 99 del mondo, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 al termine di una battaglia durata due ore e mezza. Per l’azzurro si tratta della decima vittoria stagionale, a fronte di sette sconfitte, in un 2026 già impreziosito dal terzo titolo Atp della carriera conquistato ad Acapulco a fine febbraio. Cobolli soffre ma passa: ora c’è... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cobolli al secondo turno a Monte-Carlo, attesa per Sinner e Alcaraz Sinner e Bergs accedono al secondo turno in doppio all’ATP Monte Carlo: vittoria contro Machac e Ruudannik Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno in doppio all'ATP Monte Carlo grazie alla vittoria per 6-4, 7-5 contro Tomas Machac e Casper... Sinner a Monte-Carlo: senza trofeo, parte dal secondo turnoJannik Sinner ha completato il secondo allenamento al Monte-Carlo Country Club in vista del Masters 1000. Temi più discussi: Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, poi Zverev o Medvedev. Cobolli, esordio ok a Montecarlo: Comesana battuto in tre setMONTE-CARLO - Flavio Cobolli esordisce con un successo nel Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, ha sconfit al primo turno l'argentino Fr ... corrieredellosport.it Cobolli al secondo turno a Monte-Carlo, attesa per Sinner e AlcarazIl romano supera Comesana in tre set. Martedì in campo le teste di serie: sfide anche per Musetti, Berrettini e Darderi ... msn.com IN ATTESA DEL PRIMO SINCARAZ DELL’ANNO Lo spagnolo N.1 al mondo è rimasto stupito per la presenza a Monte-Carlo del suo principale avversario. Sarà la stagione sulla terra rossa a farli sfidare nuovamente #Tennis #RolexMastersMonteCa - facebook.com facebook Masters 1000 Monte-Carlo, #Arnaldi fuori al primo turno: vince #Garin in due set x.com