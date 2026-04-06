Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 31^ giornata

Sono stati giocati i match della 31ª giornata della Serie A 2025-2026, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie importanti e altre che hanno subito sconfitte. La classifica si è aggiornata con i risultati delle partite di questa giornata, che hanno influenzato la posizione delle squadre in graduatoria. I risultati sono stati pubblicati e sono disponibili in tempo reale, offrendo un quadro completo degli incontri disputati finora.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 31^ giornata Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 21^ giornata CLASSIFICA SERIE A 2024 2025 2025 2026 A CONFRONTO #calcio #seriea #classifica #perte #football Temi più discussi: Inter - Roma (5-2) Serie A 2025; Serie A, lotta salvezza: gli scenari e il calendario a confronto; Spettatori Serie A – Continua il testa-a-testa fra Inter e Milan; Serie A Enilive. La Serie A entra nel rush finale: quanto vale ogni piazzamento in classificaOgni posizione in campionato conta: ecco la suddivisione dei ricavi da diritti tv tra i club in base al piazzamento finale nella classifica di Serie A. calcioefinanza.it Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it I rosanero continuano la corsa nelle zone alte della classifica di Serie B. facebook La classifica di Serie A in zona scudetto dopo #InterRoma 5-2 e prima di #NapoliMilan. x.com