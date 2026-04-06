Tra oggi e martedì prossimo, circa 90,5 milioni di persone si muoveranno attraverso la rete ferroviaria cinese in occasione del tradizionale assalto ai treni per il festival di Qingming. Questa mobilitazione rappresenta un aumento significativo rispetto ai giorni normali, con i cittadini che si spostano per visitare i loro cari e rendere omaggio ai defunti. La gestione di questo flusso richiede una pianificazione estesa da parte delle autorità del paese.

La rete ferroviaria cinese si appresta a gestire un volume di 90,5 milioni di passeggeri tra oggi e martedì prossimo. Il picco di spostamenti coincide con le celebrazioni per la Festa di Qingming. La China State Railway Group Co. Ltd. ha pianificato una gestione intensiva del traffico, prevedendo una media di 18,1 milioni di viaggi giornalieri durante i cinque giorni più critici. La giornata di domani sarà quella più sollecitata, con una stima di 21,2 milioni di persone in movimento. L’impatto dei flussi migratori tra tradizione e turismo. Il 5 aprile ricorre la ricorrenza dedicata alla pulizia delle tombe, un momento in cui i cittadini cinesi onorano i defunti e rendono omaggio agli antenati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, assalto ai treni per Qingming: 90 milioni di passeggeri

Cina: 90,5 milioni di passeggeri in treno per la Festa di QingmingLa rete ferroviaria cinese si prepara a gestire un flusso di 90,5 milioni di passeggeri nel breve periodo che va da oggi fino al prossimo martedì.

Cina, per la Festa Qingming previsti 90 mln di viaggi in trenoPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina dovrebbe registrare 90,5 milioni di viaggi ferroviari di passeggeri da oggi fino a martedì prossimo,...