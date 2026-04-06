Domani alle 20.30 si gioca a Valencia il terzo ultimo turno di Eurolega, con l’Olimpia che scende in campo senza più obiettivi qualificazione. La partita si svolge in un clima di fine stagione, con la squadra italiana che affronta la sfida senza la pressione di dover conquistare punti utili per avanzare nella competizione. La gara rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima della conclusione del torneo europeo.

Si disputa domani, con palla a due alle 20.30, a Valencia il terzultimo turno di Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano, con i ragazzi di Peppe Poeta che virtualmente sono ancora in corsa per i play-in, ma le chance sono ridotte al lumicino e potrebbero non bastare tre vittorie nelle ultime tre partite per risalire la china. Milano, infatti, è a quota 17 vittorie e a oggi la zona play-in è distante due successi. A 19 vittorie, infatti, ci sono Monaco e Stella Rossa Belgrado, mentre a quota 20 ci sono Barcellona e Panathinakos. E tra l’Olimpia e il Monaco non vanno dimenticate Maccabi Tel Aviv e Dubai, con 18 successi. E di queste squadre Monaco e Dubai sono in vantaggio su Milano negli scontri diretti, quindi andrebbero superate, non basterebbe impattarle in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Olimpia in campo a Valencia senza (quasi) più obiettivi in Eurolega

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