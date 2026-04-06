La Giunta regionale del Piemonte ha annunciato che nel 2026 l’Asti Docg sarà riconosciuto come il vino rappresentativo della regione a livello internazionale. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali criteri o processi di selezione. La scelta coinvolge un prodotto simbolo della tradizione enologica locale, già noto per la sua diffusione e apprezzamento.

La Giunta regionale del Piemonte ha designato l’Asti Docg come vino piemontese dell’anno per il 2026. Il riconoscimento, arrivato su proposta di Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e pesca, Parchi, assegna a questo prodotto il ruolo di testimonial per le attività promozionali della regione. L’Asti Docg prende il posto dell’Alta Langa Docg, che aveva ricoperto tale incarico nel 2025. Il vino selezionato diventerà il volto principale di fiere, borse, presentazioni e manifestazioni istituzionali organizzate dalla Regione in collaborazione con Enti locali, Associazioni, aziende agricole, Consorzi di Tutela e altri soggetti coinvolti nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari certificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti Docg, il volto del Piemonte nel mondo: scelta per il 2026

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Asti Docg: «Il vino piemontese più esportato nel mondo» è il volto del 2026 PIEMONTE - L’Asti Docg è stato ufficialmente designato dalla Giunta regionale come Vino piemontese dell’Anno 2026, raccogliendo il testimone dall'Alta Langa. Il riconoscimento, pro facebook

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