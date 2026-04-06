Assist a quattro zampe | i cani abbandonati in campo insieme al Lecce

Durante una recente partita allo stadio di Lecce, alcuni calciatori del club sono entrati in campo accompagnati da cani abbandonati. L'iniziativa, visibile davanti alle telecamere, ha attirato l'attenzione dei presenti e degli spettatori. Le immagini hanno mostrato i cani al fianco dei giocatori, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La scena ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e sui social media.

Dimenticate la tensione del pre-partita e i volti dei giocatori pronti alla battaglia: al Via del Mare, prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta, il protocollo ha lasciato spazio alla tenerezza. Chi si aspettava i soliti sguardi concentrati è rimasto spiazzato nel vedere i calciatori giallorossi fare il loro ingresso sul prato verde accompagnati da compagni di squadra decisamente insoliti: una squadra di cagnolini scodinzolanti in cerca di una casa. Il club salentino ha infatti scelto di schierarsi ufficialmente al fianco del Rifugio di Aura e dell’associazione Dacci la Zampa OdV, realtà che rappresentano un vero baluardo per la tutela di cani e gatti nel capoluogo salentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Assist a quattro zampe: i cani abbandonati in campo insieme al Lecce Cuore giallorosso: l’Us Lecce scende in campo per gli amici a quattro zampeIn occasione della sfida contro l’Atalanta, i calciatori entreranno sul terreno di gioco accompagnati dai cagnolini in cerca di adozione LECCE – Il... Leggi anche: Camminata insieme agli amici a 4 zampe. «Servono più cani-guida» Mercedes lancia MBUX Bark Assist: l'AI per i nostri amici a quattro zampeMercedes-Benz lancia l'MBUX Bark Assist, l'innovativo assistente vocale che interpreta l'abbaiare dei cani, migliorando l'esperienza di viaggio Mercedes-Benz, pioniere nell'innovazione automobilistica ... affaritaliani.it Barack, un «big boy» a quattro zampe da FasanoContinua il progetto della Gazzetta del Mezzogiorno dedicato ai nostri amici a 4 zampe in collaborazione con Katja Brinkmann: giornalista, book writer (uno addirittura sulla Puglia) e fotografa ... lagazzettadelmezzogiorno.it