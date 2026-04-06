Altro che supercar | il Pandino come passione torna ' PandAveto'

Ogni volta che i motori si accendono tra le strade della Val d’Aveto, si crea un’atmosfera unica. Tra curve e panorami che spaziano tra boschi e montagne, appassionati si riuniscono per partecipare all’evento “PandAveto”, dedicato alle utilitarie. L’iniziativa attira un pubblico vario, interessato a condividere la passione per le auto, anche se di dimensioni e prestazioni modeste rispetto alle supercar.

C’è qualcosa di speciale che succede ogni volta che i motori si accendono tra le strade "vista boschi" e i panorami della Val d’Aveto. È un'atmosfera magica quella che si respira durante il PandAveto, il raduno che domenica 12 aprile 2026 tornerà ad animare uno degli angoli più autentici del nostro territorio, giunto alla sua terza edizione. Non è solo un evento per appassionati di motori: è un momento di incontro, di condivisione, di amore per una vallata che continua a sorprendere chi la vive e chi la scopre per la prima volta. La giornata inizierà tra le 8.30 e le 10 al Lago delle Lame, nel comune di Rezzoaglio, uno dei luoghi simbolo della valle, dove i partecipanti si ritroveranno per le iscrizioni, un momento conviviale e una colazione che sa già di accoglienza e comunità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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