AEW | Chris Jericho ha rinnovato battuta la concorrenza della WWE

Secondo quanto riportato da Fightful, Chris Jericho avrebbe firmato un nuovo contratto con la AEW, che scadrà nel 2026. La notizia arriva mentre si parla di un possibile confronto tra la compagnia e la WWE nel mondo del wrestling professionistico. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma il rinnovo sembra aver rafforzato la posizione dell’atleta all’interno della promotion.

Secondo quanto riporta Sean Ross Sapp di Fightful, Chris Jericho avrebbe rinnovato il suo accordo con la AEW in scadenza nel 2026. Il precedente accordo era stato prorogato a causa della lunga assenza di Y2J e poi è stato rinnovato. Non è dato sapere per quanto tempo, ma il giornalista rivela che l’estensione sarebbe di lungo periodo. Sapp ha anche confermato come Jericho abbia esplorato diverse possibilità in questo periodo di assenza e parlato a lungo con la WWE. Alla fine la proposta della AEW si sarebbe rivelata più remunerativa: sia economicamente che personalmente. Il wrestler ha tutta l’intenzione di proseguire la sua carriera da cantante coi Fozzy ed un eventuale accordo con Stamford avrebbe precluso per un po’ di tempo questa possibilità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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