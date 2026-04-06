Addio pubblicità | AdGuard a vita per 9 dispositivi a soli 15,97$
Un'offerta speciale permette di ottenere un abbonamento a vita al Piano Famiglia di AdGuard per 9 dispositivi, al prezzo di soli 15,97 dollari. Il costo ridotto rappresenta una significativa diminuzione rispetto al prezzo originale di 169,99 dollari. L'offerta include l'accesso illimitato al servizio senza limiti di tempo, rendendolo disponibile per chi desidera proteggere più dispositivi senza rinnovi periodici.
AdGuard offre un abbonamento a vita per il proprio Piano Famiglia al costo di 15,97 dollari, riducendo drasticamente il prezzo standard di 169,99 dollari. L’offerta scade il 12 aprile alle 23:59 PT. L’operazione permette di eliminare l’intrusività pubblicitaria su smartphone, tablet e laptop. Il servizio interviene sui contenuti digitali per restituire all’utente un’esperienza di navigazione lineare e priva di interruzioni. Il pacchetto include tre strumenti principali. Un modulo avanzato si occupa del blocco dei contenuti promozionali, mentre un sistema dedicato protegge la privacy degli utenti. A questi si aggiungono funzioni di controllo parentale per gestire l’accesso dei minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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