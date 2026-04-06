8 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 8 aprile, giorno del 98º dell’anno nel calendario gregoriano, segna una data in cui le persone nate in questa giornata sono considerate intuitive e creative. Questi individui tendono a distinguersi per la capacità di andare oltre le apparenze e di individuare opportunità nascoste. L’oroscopo del giorno fornisce previsioni e analisi dettagliate per ogni segno zodiacale, accompagnate dall’almanacco che riassume gli eventi principali di questa data.

Il 8 aprile è il 98º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e creativo, con una forte capacità di vedere oltre l’apparenza e cogliere nuove possibilità. Fatti salienti: Nel 1994 viene annunciata la morte per suicidio di Kurt Cobain, leader dei Nirvana. Autore di brani iconici come Smells Like Teen Spirit, ha segnato una generazione e la storia del rock. Amore - Il trigono di fuoco della Luna accende la passione. Se sei single, un incontro durante un evento o un corso di formazione potrebbe rivelarsi folgorante. Lavoro - Sei inarrestabile. Hai la lungimiranza necessaria per anticipare una mossa della concorrenza. Ottime notizie per chi lavora con l'estero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Ecco gli ospiti di Roberto Inciocchi di martedì 7 aprile ad #AgoraRai. Vi aspettiamo dalle 8.00 su #Rai3 e #RaiPlay. facebook

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