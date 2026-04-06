7 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 7 aprile, giorno che segna il 97º del calendario gregoriano, si caratterizza per la presenza di persone nate in questa data. Queste persone sono descritte come attento e sensibili, con un'abilità particolare nel prendersi cura degli altri e dell’ambiente circostante. La giornata è segnata da un focus sulle caratteristiche individuali di chi è nato in questo giorno e sulle energie associate a questa data.

Il 7 aprile è il 97º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è attento e sensibile, con una forte capacità di prendersi cura degli altri e dell’ambiente che lo circonda. Fatti salienti: Nel 1979, a Padova, scatta la cosiddetta Operazione 7 aprile: vengono arrestati esponenti di Autonomia Operaia e Potere Operaio, tra cui Toni Negri. Le indagini ipotizzano collegamenti con il terrorismo e con il caso Aldo Moro, ma molte accuse cadranno negli anni successivi durante il processo. Amore - Con la Luna che passa in trigono dal pomeriggio, l'entusiasmo torna a farsi sentire. Se ci sono stati malintesi a Pasquetta, oggi è il giorno perfetto per risolverli con un sorriso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Martedì 7 Aprile 2026 SANTO VANGELO Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. + Dal Vangelo secondo Giovanni 20,11-18 In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due ang - facebook.com facebook