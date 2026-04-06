? LIVE! Lecce-Atalanta 0-3 tutti gli aggiornamenti in diretta

Al termine della partita tra Lecce e Atalanta, la squadra ospite ha vinto con un punteggio di 3-0. I gol sono stati segnati al 29° minuto da Scalvini, al 59° da Krstovic e al 73° da Raspadori. La formazione del Lecce è scesa in campo con un 4-2-3-1, con cambi durante il secondo tempo che hanno coinvolto Gandelman, N’Dri, Coulibaly e Stulic. La partita è stata aggiornata in diretta con queste e altre informazioni sui giocatori e le sostituzioni.

Lecce-Atalanta 0-3. Marcatori: 29? Scalvini, 59? Krstovic, 73? Raspadori Lecce (4-2-3-1): Falcone, Ndaba, Siebert, Fofana (46? Gandelman), Veiga (68? N’Dri), Banda, Ramadani (68? Coulibaly), Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira (78? Stulic). All. Di Francesco. A disp: Fruchtl, Samooja, Sala, Jean, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (70? Kossounou), Kolasinac; Zappacosta (70? Bellanova), De Roon (63? Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (63? Raspadori); Krstovic (80? Kamaldeen). All. Palladino. A disp: Sportiello, Pardel, Ahanor, Navarro, Bakker, Musah, Samardzic Arbitro: La Penna Ammoniti: 47? Djimsiti, 70? Zappacosta Espulsi: – Note: recuperi 2? pt I goal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ? LIVE! Lecce-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta ? LIVE! Lecce-Atalanta 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaLecce (4-2-3-1): Falcone , Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. LIVE Primavera 1 - Round 19 - Atalanta U20 vs Lecce U20 - Live Score & Commentary Gameplay Temi più discussi: Lecce-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lecce - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. LIVE, Lecce-Atalanta: la cronacaLECCE - La Serie A in campo pure a Pasquetta per il 31esimo turno. Al Via del Mare c'è Lecce e Atalanta, in lizza per obiettivi diversi. trnews.it DIRETTA LECCE ATALANTA (RISULTATO 0-1): GOL DI SCALVINIAnalisi della diretta Lecce Atalanta, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net #Lecce 0-3 #Atalanta : Giacomo Raspadori! #LecceAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com LECCE-ATALANTA 0-1: INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio di una rete, firmata da Scalvini al 29’. Risultato giusto: ospiti decisamente più pericolosi di un Lecce, che, al contrario, no facebook