? LIVE! Lecce-Atalanta 0-2 tutti gli aggiornamenti in diretta

Al termine del primo tempo, la sfida tra Lecce e Atalanta si è conclusa con il punteggio di zero a due, grazie ai gol segnati da Scalvini al 29° minuto e Krstovic al 59°. La formazione di casa ha schierato un 4-2-3-1 con Falcone in porta, mentre in campo ci sono stati cambi tra i titolari nel corso del secondo tempo. La partita è ancora in corso e gli aggiornamenti proseguono in diretta.

Lecce-Atalanta 0-2. Marcatori: 29? Scalvini, 59? Krstovic Lecce (4-2-3-1): Falcone, Ndaba, Siebert, Fofana (46? Gandelman), Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. All. Di Francesco. A disp: Fruchtl, Samooja, Sala, Jean, Perez, Helgason, Coulibaly, Gorter, Marchwinski, N’Dri, Stulic Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. A disp: Sportiello, Pardel, Kossounou, Ahanor, Navarro, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Raspadori Arbitro: La Penna Ammoniti: 47? Djimsiti Espulsi: – Note: recuperi 2? pt I goal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ? LIVE! Lecce-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta ? LIVE! Lecce-Atalanta 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaLecce (4-2-3-1): Falcone , Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. LIVE Primavera 1 - Round 19 - Atalanta U20 vs Lecce U20 - Live Score & Commentary Gameplay Temi più discussi: Lecce-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lecce - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE, Lecce-Atalanta: la cronacaLECCE - La Serie A in campo pure a Pasquetta per il 31esimo turno. Al Via del Mare c'è Lecce e Atalanta, in lizza per obiettivi diversi. trnews.it DIRETTA LECCE ATALANTA (RISULTATO 0-1): GOL DI SCALVINIAnalisi della diretta Lecce Atalanta, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net #Lecce 0-3 #Atalanta : Giacomo Raspadori! #LecceAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com LECCE-ATALANTA 0-1: INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio di una rete, firmata da Scalvini al 29’. Risultato giusto: ospiti decisamente più pericolosi di un Lecce, che, al contrario, no facebook