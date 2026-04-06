? LIVE! Lecce-Atalanta 0-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 20:45 si gioca la partita tra Lecce e Atalanta, con l’Atalanta in vantaggio di un gol segnato al 29° minuto da Scalvini. La formazione del Lecce schiera un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali e Ndaba, Siebert, Fofana e Veiga in difesa. In mediana ci sono Banda, Ramadani e Tiago Gabriel, con Pierotti e Ngom sulla linea offensiva e Cheddira come punta centrale.

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. All. Di Francesco. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. A disp: Sportiello, Pardel, Kossounou, Ahanor, Navarro, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Raspadori 29' – Lecce-Atalanta 0-1, Scalvini: De Ketelaere lavora un pallone sulla destra e imbuca per l’inserimento di Scalvini, sterzata su Ndaba e destro a incrociare che vale il vantaggio . 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ? LIVE! Lecce-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. LIVE Primavera 1 - Round 19 - Atalanta U20 vs Lecce U20 - Live Score & Commentary Gameplay Temi più discussi: Lecce-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lecce - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. LIVE, Lecce-Atalanta: la cronacaLECCE - La Serie A in campo pure a Pasquetta per il 31esimo turno. Al Via del Mare c'è Lecce e Atalanta, in lizza per obiettivi diversi. trnews.it Diretta | Lecce Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, si va (Serie A, 6 aprile 2026)Analisi della diretta Lecce Atalanta, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net #Lecce 0-1 #Atalanta : Giorgio Scalvini! #LecceAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com SERIE A | In campo Lecce-Atalanta #ANSA facebook