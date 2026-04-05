Marie Bouzkova ha conquistato il suo primo titolo in carriera in un torneo disputato a Bogotá, in Colombia. In finale, ha superato l’ungherese Panna Udvardy con il punteggio di 6-7(6), 6-2, 6-2, dopo aver rimontato il set iniziale perso al tiebreak. La vittoria rappresenta un risultato importante per la tennista, che ha ottenuto il suo primo successo lontano dalla sua città natale.

Per la prima volta in carriera Marie Bouzkova vince un torneo lontano dalla sua Praga. A Bogotá, in Colombia, è suo il titolo battendo in finale l’ungherese Panna Udvardy per 6-7(6) 6-2 6-2. Dopo un evento ricchissimo di sorprese, alla fine a conquistare la vittoria è la numero 1 del seeding, che ritrova il proprio best ranking di numero 24. Il primo set è non duro, di più: serve un’ora e 20 minuti per portarlo a termine. Inizialmente è Bouzkova ad avere il vantaggio dalla propria parte, con il break immediato che la porta sul 2-0 (con annessa palla dell’1-1 annullata). Non c’è molto di cui gioire, però, o almeno non nel breve termine, perché Udvardy resta lì, lotta, recupera il break, lo riperde, va sotto 5-3, annulla un set point sul 30-40 e poi piazza un secondo controbreak a zero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Bogotá 2026: Marie Bouzkova rimonta Udvardy e vince in Colombia

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