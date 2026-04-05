Voli a rischio per il carburante i chiarimenti dell' Enac su 4 aeroporti tra cui Milano Linate
L’Enac ha pubblicato dei chiarimenti riguardo alle restrizioni sul carburante che interessano quattro aeroporti italiani, tra cui Milano Linate. La nota ufficiale fornisce dettagli sulle misure adottate e le modalità di gestione delle riserve di carburante per gli aerei. La situazione ha generato preoccupazioni tra passeggeri e compagnie aeree, mentre le autorità continuano a monitorare le variazioni nelle disponibilità di carburante.
Una comunicazione diffusa da Air Bp Italia ha segnalato restrizioni nella distribuzione di carburante per aerei per gli scali di quattro aeroporti: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. La società, parte del gruppo britannico Bp, ha indicato che la distribuzione sarà contingentata fino al 9 aprile. Gli aeroporti di Bologna, Treviso e Venezia hanno chiarito che la priorità nei rifornimenti sarà assegnata ai voli ambulanza, ai voli di Stato e a quelli con durata superiore alle tre ore. Per tutte le altre operazioni, le compagnie aeree dovranno fare i conti con una disponibilità limitata. L’Enac ha precisato che la mancanza di carburante è legata all’aumento della richiesta di voli nel periodo pasquale, il gruppo Save ha spiegato che le limitazioni riguardano un solo fornitore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Interessano gli aeroporti di Venezia e Treviso, assieme a Milano Linate e Bologna, le prime limitazioni di carburante per i voli - facebook.com facebook
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