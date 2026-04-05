L’Enac ha pubblicato dei chiarimenti riguardo alle restrizioni sul carburante che interessano quattro aeroporti italiani, tra cui Milano Linate. La nota ufficiale fornisce dettagli sulle misure adottate e le modalità di gestione delle riserve di carburante per gli aerei. La situazione ha generato preoccupazioni tra passeggeri e compagnie aeree, mentre le autorità continuano a monitorare le variazioni nelle disponibilità di carburante.

Una comunicazione diffusa da Air Bp Italia ha segnalato restrizioni nella distribuzione di carburante per aerei per gli scali di quattro aeroporti: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. La società, parte del gruppo britannico Bp, ha indicato che la distribuzione sarà contingentata fino al 9 aprile. Gli aeroporti di Bologna, Treviso e Venezia hanno chiarito che la priorità nei rifornimenti sarà assegnata ai voli ambulanza, ai voli di Stato e a quelli con durata superiore alle tre ore. Per tutte le altre operazioni, le compagnie aeree dovranno fare i conti con una disponibilità limitata. L’Enac ha precisato che la mancanza di carburante è legata all’aumento della richiesta di voli nel periodo pasquale, il gruppo Save ha spiegato che le limitazioni riguardano un solo fornitore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Voli a rischio per il carburante, i chiarimenti dell'Enac su 4 aeroporti tra cui Milano Linate

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