Verso Napoli-Milan | l’ex Bellucci in esclusiva le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro

In vista della partita tra Napoli e Milan, si susseguono aggiornamenti e curiosità. L’ex calciatore Bellucci ha rilasciato un’intervista in esclusiva, mentre l’attuale tecnico ha annunciato alcune scelte di formazione che hanno sorpreso gli appassionati. Inoltre, si parla delle strategie offensive del Milan per il futuro e delle dichiarazioni di alcuni protagonisti in vista del match di domani.

Anche a Pasqua, non mancano le notizie a tinte rossonere. Oggi, domenica 5 aprile 2026, infatti molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto l'avvicinarsi del big match col Napoli. Nella giornata di oggi, arrivano importanti indicazioni di formazione per la gara del 'Maradona' ma anche le parole di uno dei protagonisti del match. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con due nomi in attacco protagonisti. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA «Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro Leggi anche: ESCLUSIVA – Bellucci pre Napoli-Milan: “Ho giocato con Allegri, genio col caratterino. Che lite con Iuliano” Milan, Allegri allontana le voci pre Napoli. Possibile sorpresa in attacco. Si scaldano Goretzka e GilaOggi, sabato 4 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto l'avvicinarsi del... Temi più discussi: Verso Napoli-Milan, Conte ritrova anche De Bruyne: le scelte di formazione; Trasferta vietata a Napoli, l'abbraccio dei tifosi rossoneri a Milanello; Verso Napoli-Milan: le condizioni di Rabiot e Leao, lunedì il big match del 'Maradona'; Verso Napoli-Milan, Conte con tutti i FAB4 dal primo minuto: le ultime di formazione. Verso Napoli-Milan: Allegri stupisce tutti! Attacco rivoluzionatoLA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN 16 Maignan 23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic 56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi 9 Fullkrug 18 Nkunku ... milannews.it Verso Napoli-Milan, Conte ha imparato dall'andata: ecco cosa farà la differenzaIl Napoli si avvicina alla sfida col Milan con la consapevolezza di trovarsi davanti a un crocevia della stagione. Antonio Conte ha impostato la gara come una vera battaglia, uno ... tuttonapoli.net Pasqua in volo per il Milan: rossoneri in viaggio verso Napoli. Solo Gabbia indisponibile, in attacco... facebook MN - D'Amico verso Napoli-Milan: "Conte vs Allegri Voto il tecnico rossonero se vuoi controllo emotivo" x.com