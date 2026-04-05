Tommy Paul ha conquistato la finale dell’Houston Open dopo aver vinto un match molto combattuto contro Frances Tiafoe, conclusosi con un tiebreak finale. La partita si è svolta a Houston e ha visto i due avversari lottare punto su punto prima della vittoria di Paul. La vittoria permette al giocatore di accedere alla fase conclusiva del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Tommy Paul ha raggiunto la finale dell’Houston Open, il primo torneo ATP sulla terra battuta della sua carriera, con una vittoria emozionante su Frances Tiafoe. La partita, che ha tenuto i fan con il fiato sospeso, si è conclusa con un punteggio di 7-5, 4-6, 7-6, dopo quasi tre ore di intense scambi. Con questo trionfo, Paul si assicura un posto nella sua seconda finale ATP del 2026, un miglioramento significativo rispetto all’anno passato, quando la sua stagione è stata segnata da infortuni. L’atleta statunitense ha mostrato una determinazione impressionante, riuscendo a chiudere un match che ha messo alla prova le sue abilità e la sua resistenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tommy Paul esulta per la vittoria nel tiebreak finale contro Frances Tiafoe a Houston.

ATP Houston 2026, Learner Tien e Frances Tiafoe approdano ai quarti di finale in TexasLearner Tien ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale su terra battuta nel circuito ATP, imponendosi al Fayez Sarofim & Co.

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