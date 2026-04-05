Sentenza Netflix | rimborsi fino a 500 euro per gli abbonati

Il Tribunale di Roma ha deciso che i rincari applicati da Netflix tra il 2017 e gennaio 2024 sono illegittimi. La sentenza prevede rimborsi fino a 500 euro per gli abbonati che avevano subito aumenti di prezzo durante questo periodo. La decisione riguarda tutte le persone che avevano un abbonamento alla piattaforma in quei anni e che si sono trovate ad affrontare aumenti non autorizzati.

Una sentenza emessa dal Tribunale di Roma ha ribaltato le regole del gioco per gli abbonati di Netflix, dichiarando illegittimi i rincari applicati tra il 2017 e gennaio 2024. I giudici hanno stabilito che gli aumenti sono stati introdotti senza una clausola contrattuale sufficientemente chiara, violando le norme a tutela dei consumatori. Questa decisione apre ora la strada a richieste di rimborso da parte degli utenti, sebbene l’importo esatto dipenda dalla durata dell’abbonamento e dal tipo di piano sottoscritto. Mentre si parla di cifre fino a 500 euro come stima massima, non esiste ancora un meccanismo automatico di restituzione delle somme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sentenza Netflix: rimborsi fino a 500 euro per gli abbonati Leggi anche: Netflix: rimborsi fino a 500 euro per milioni di abbonati italiani. Chi può riavere i soldi Netflix, aumenti illegittimi: rimborsi fino a 500 euro per gli abbonati Temi più discussi: Netflix, una sentenza chiede il rimborso alle famiglie italiane: Aumenti dell'abbonamento illegittimi. Richiesti fino a 500 euro a utenza; Rimborsi Netflix, chi ne ha diritto e come richiederli dopo la sentenza; Netflix, rincari degli abbonamenti illegittimi: Rimborsi fino a 500 euro ai clienti. La sentenza; Netflix, come chiedere i rimborsi dopo la sentenza sugli aumenti illegittimi. Ecco tutto ciò che bisogna fare. Netflix, rincari degli abbonamenti illegittimi: Rimborsi fino a 500 euro ai clienti. La sentenzaChi si è abbonato prima del 2024 ha diritto alla restituzione degli aumenti subiti. Lo stabilisce il tribunale di Roma che ha accolto l’azione promossa da ... repubblica.it Illegittimi i rincari degli abbonamenti di Netflix: Rimborsi fino a 500 euro ai clientiI rincari degli abbonamenti applicati da Netflix dal 2017 a gennaio 2024 sono stati giudicati illegittimi dal tribunale di Roma, che ha accolto l’azione promossa da Movimento Consumatori contro Netfli ... tpi.it Una sentenza del Tribunale di Roma ha giudicato illegittimi gli aumenti negli abbonamenti decidi da Netflix dal 2017 al 2024. Il Movimento Consumatori ha messo a disposizione un modulo per aiutare gli utenti a ottenere i rimborsi, ve lo lasciamo in questo arti facebook La sentenza obbliga Netflix a contattare via email i clienti coinvolti, che potranno richiedere un rimborso x.com