Ricari a Pasqua Codacons | Troppe famiglie in difficoltà

Nel giorno di Pasqua, il Codacons ha segnalato un aumento delle difficoltà economiche per molte famiglie, evidenziando come i rincari di bollette, carburanti e altri costi abbiano continuato a pesare sulla vita quotidiana. La pandemia e l’inflazione hanno contribuito a rendere più complessa la gestione delle spese domestiche, con un incremento delle problematiche legate ai servizi essenziali e alla stabilità finanziaria di molte persone.

Il Codacons richiama l’attenzione sul peso crescente che rincari, bollette, carburanti sempre più cari, difficoltà economiche e disservizi continuano ad avere sulla vita quotidiana dei cittadini Nel giorno di Pasqua, il Codacons richiama l’attenzione sul peso crescente che rincari, bollette, carburanti sempre più cari, difficoltà economiche e disservizi continuano ad avere sulla vita quotidiana dei cittadini. "La Pasqua arriva quest’anno in un momento particolarmente difficile per tante famiglie italiane, segnato da aumenti, preoccupazioni e sacrifici che incidono ogni giorno sulla serenità delle persone. Desidero far giungere a tutti i... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Oltre duemila uova di Pasqua per le famiglie in difficoltàAncora una volta Area 51 si conferma un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà del quartiere popolare di Rozzano. Pacchi alimentari e uova di cioccolato per le famiglie in difficoltà: la Pasqua solidale di InConTra a BariL'impegno dei volontari per la distribuzione dei beni alle persone assistite dal centro famiglie dell'associazione: "Non salviamo il mondo, ma... Argomenti più discussi: Codacons, su rifornimenti Pasqua maxi-stangata da 1,3 miliardi; Allarme Codacons per il caro-uova in vista di Pasqua. Ricari a Pasqua, Codacons: Troppe famiglie in difficoltàIl Codacons richiama l’attenzione sul peso crescente che rincari, bollette, carburanti sempre più cari, difficoltà economiche e disservizi continuano ad avere sulla vita quotidiana dei cittadini ... cataniatoday.it Codacons: Pasqua amara per gli automobilisti, benzina e gasolio salgono ancoraIl Codacons lancia quindi un nuovo e pressante appello all’Esecutivo affinché adotti senza indugi misure straordinarie ... siracusanews.it Pausa relax per il team di Mr Sushi! Ci prendiamo una piccola vacanza per ricaricare le batterie e tornare con ancora più gusto! I nostri motori si fermano da oggi e resteremo chiusi per ferie fino al 6 Aprile. Segnate la data: vi aspettiamo regolarmente ap - facebook.com facebook Vola il prezzo dei carburanti, la mappa per difendersi dai ricari a Torino lastampa.it/torino/2026/03… @LaStampa x.com