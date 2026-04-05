Il fine settimana di Pasqua e Pasquetta in Toscana prevede l'apertura di diversi musei e luoghi culturali. A Firenze, molte strutture resteranno aperte domenica 5 aprile, consentendo ai visitatori di scoprire collezioni e mostre anche durante le festività. L'elenco delle istituzioni aperte include spazi pubblici e privati, con orari specifici e modalità di accesso che variano da museo a museo. La maggior parte delle strutture rimarrà chiusa il giorno successivo, lunedì 6 aprile.

Firenze, 5 aprile 2026 - La festività di Pasqua di domenica 5 aprile coincide quest’anno con la prima domenica del mese a ingresso gratuito, un’occasione particolarmente favorevole per cittadini e turisti, che potranno accedere liberamente a gran parte dei musei della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e degli istituti autonomi. A questa opportunità si affianca l’apertura straordinaria di lunedì di Pasquetta, con regolare biglietto, durante la quale molti musei posticipano il giorno di chiusura settimanale, garantendo così un intero fine settimana lungo dedicato alla cultura e alle visite alle grandi collezioni museali ai complessi monumentali, alle aree archeologiche immerse nel paesaggio e ai luoghi della spiritualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasqua e Pasquetta al museo in Toscana. I luoghi aperti

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