Pasqua e Pasquetta al MAXXI | arte architettura e il ritorno con il biglietto Replay

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, il MAXXI offre l’opportunità di visitare le sue mostre e le installazioni dedicate all’arte contemporanea, con l’ingresso possibile tramite il biglietto “Replay”. Il museo, dedicato all’arte del XXI secolo, si presenta come una destinazione ideale per chi desidera trascorrere queste giornate immerso in cultura e architettura moderna. La struttura si trova nel cuore della città e rimane aperta durante il periodo festivo.

A MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la Pasqua 2026 si trasforma in un’occasione perfetta per immergersi nell’arte contemporanea. Il museo resta infatti aperto in via straordinaria domenica 5 e lunedì 6 aprile, proponendo un ricco programma tra mostre, visite guidate e incontri, pensato per chi trascorre le festività in città e vuole vivere un’esperienza culturale diversa dal solito. La vera novità del weekend è il biglietto speciale “MAXXI Replay”: una formula pensata per godersi il museo senza fretta. Con un solo ingresso, infatti, si potrà tornare al MAXXI tutte le volte che si desidera nei successivi 15 giorni. Un invito a rallentare, tornare, approfondire. 🔗 Leggi su Funweek.it

Pasqua e Pasquetta al Maxxi. Aperture straordinarieMostre d’arte e architettura, visite guidate e talk sulla fotografia di Paolo Di Paolo INFO I https://www.

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