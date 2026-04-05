Pasqua di pace l’augurio dell’arcivescovo | Riceviamo la grazia di una nuova vita

In occasione della Pasqua, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio ha diffuso un messaggio in cui invita a ricevere la grazia di una nuova vita. Il messaggio si concentra sull’augurio di pace e sulla possibilità di rinascita, senza entrare in dettagli specifici. La comunicazione si rivolge ai fedeli e si propone come un invito a riflettere sul significato della festività.

Monsignor Gian Carlo Perego: “Un pensiero alle madri in Ucraina, in Palestina, in Iran e in tanti Paesi dove c’è la guerra” Monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio ha diffuso un messaggio di pace in occasione del giorno di Pasqua. “Chi aiuta a scoprire in ogni uomo, al di là dei caratteri somatici, etnici, razziali, l'esistenza d'un essere eguale al proprio, trasforma la terra da un epicentro di divisioni, di antagonismi, d'insidie e di vendette in un campo di lavoro organico di civile collaborazione”. “Perché dove la fratellanza fra gli uomini è in radice misconosciuta è in radice rovinata la pace - sottolinea -. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

"Non abbiate paura": la Pasqua dell'arcivescovo Maffeis inizia con un appello alla pace e alla comunitàVeglia in cattedrale, il messaggio del presule: "Riconosciamo i segni del Risorto in chi educa i figli, assiste i genitori e compie gesti di...

Temi più discussi: Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Il Papa a Pasqua: Chi scatena le guerre deponga le armi. Facciamo udire il nostro grido di pace; La vittoria di Cristo è totalmente non violenta. Chi ha in mano le armi, le deponga: l'Urbi et Orbi di Pasqua di Papa Leone XIV; Messaggio di Pasqua di Mons. Angelo Spina: La pace è dono e responsabilità.

Pizzaballa al Santo Sepolcro: pace non è tregua armata | Pasqua di Cristo ci chiama a conversione di fedeL'omelia Patriarca Pizzaballa per la Messa di Pasqua nel Santo Sepolcro: la vera pace del Risorto che disarma la Terra Santa sotto attacco ... ilsussidiario.net

Pasqua, il Papa celebra la messa a San Pietro: Scegliamo la pace. Poi annuncia la veglia l’11 aprileLa Pasqua torna a essere uno dei momenti più simbolici e osservati della vita della Chiesa cattolica, con lo sguardo del mondo puntato su Piazza San Pietro e ... thesocialpost.it

#Pasqua, la giornata di festa diventa un momento di condivisione con chi è meno fortunato. A #Roma e a #Milano si rinnova la consuetudine del pranzo di #SantEgidio e dell'opera #cardinalFerrari facebook

A Treviso Pasqua di solidarietà per 90 senzatetto e persone in difficoltà. La Casa della Carità è da anni punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto alimentare, con un alto numero di pasti serviti quotidianamente grazie ai numerosi volontari. x.com