Nazionale i calciatori avevano chiesto un premio qualificazione | il retroscena

Dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2026, avvenuta per mano della Bosnia, si sono susseguite tensioni tra i calciatori e le rispettive istituzioni. I giocatori avevano chiesto un premio legato alla qualificazione, richiesta che non è stata soddisfatta. Questa vicenda ha portato a discussioni pubbliche e ha aggiunto un’ulteriore sfumatura alla sconfitta sportiva, lasciando aperti molti interrogativi sul rapporto tra squadra e gestione.

La clamorosa eliminazione dell’Italia dai Mondiali 2026, avvenuta per mano della Bosnia, continua a trascinare con sé strascichi pesanti che vanno ben oltre il semplice risultato sportivo. Secondo quanto riportato da Repubblica, il fallimento della spedizione azzurra guidata da Gattuso non è figlio solo di una serata storta a Zenica, ma di un clima interno profondamente deteriorato, segnato da pretese economiche giudicate fuori tempo massimo e da una fragilità psicologica ormai cronica. Il racconto che emerge descrive una Nazionale priva di quella fame necessaria per superare ostacoli apparentemente abbordabili, distratta da questioni burocratiche proprio mentre il destino sportivo del paese era in bilico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nazionale, i calciatori avevano chiesto un premio qualificazione: il retroscena Nazionale, clamoroso retroscena: i giocatori avevano chiesto un premio (negato) in caso di qualificazione al Mondialedi Redazione JuventusNews24Nazionale, clamoroso retroscena: i giocatori avevano chiesto un premio (negato) in caso di qualificazione al Mondiale. Prima della Bosnia i calciatori dell'Italia hanno chiesto info sul premio qualificazione Mondiale, retroscenaI giocatori azzurri, prima del match Bosnia – Italia che ha condannato la Nazionale a non giocare i Mondiali per la terza volta consecutiva, si... Temi più discussi: Italia, chi rischia di non giocare un Mondiale in carriera? Che età avranno nel 2030; Quanto costa all'Italia il flop Mondiale? Dai bonus ai mancati ricavi, buco da 30 milioni (e Gattuso perde il superbonus); Nelle ultime due settimane, Il Marocco ha acquistato altri sei giocatori che potrebbero rappresentare anche altri Paesi; Nazionale, i giocatori volevano un premio di 300mila euro per la qualificazione ai Mondiali: Gattuso ha detto no. Nazionale, i calciatori avevano chiesto un premio qualificazione: il retroscenaLa clamorosa eliminazione dell'Italia dai Mondiali 2026, avvenuta per mano della Bosnia, continua a trascinare con sé strascichi pesanti che vanno ben oltre ... thesocialpost.it Da Pio a Vergara: la Nazionale riparte dai giovani napoletaniÈ tempo di buone notizie. Scacciare via la negatività del post Bosnia diventa doveroso. Allora va cercato quello che è mancato: il talento. Ed eccola qui la buona notizia: ... ilmattino.it #Berruto: "Potrebbe essere il momento di un CT straniero per la Nazionale, come fu con #Velasco" x.com Nessuna emergenza nazionale, ma mercato sotto stress facebook