Naufragio nel canale di Sicilia 80 dispersi Il racconto dei migranti sopravvissuti
Un naufragio nel canale di Sicilia ha causato la scomparsa di circa 80 persone, secondo quanto riferito dai migranti che sono riusciti a salvarsi. I sopravvissuti hanno descritto il momento della tragedia e le difficoltà affrontate durante la fuga. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità cercano di raccogliere ulteriori dettagli e di localizzare eventuali dispersi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dei migranti in transito.
Si cercano circa 80 dispersi dopo un naufragio avvenuto il 4 aprile nella zona Sar Libica. Sarebbero 32, secondo le prime stime provvisorie, i migranti sopravvissuti e tratti in salvo dopo il ribaltamento dell’imbarcazione su cui viaggiavano. Gli stessi superstiti avrebbero raccontato ai soccorritori che sarebbero partiti in 110. Naufragio in zona Sar libica, cosa è successo Le operazioni di soccorso Le testimonianze e le segnalazioni delle ong L’arrivo a Lampedusa e le condizioni dei sopravvissuti Cosa sono le zone Sar Naufragio in zona Sar libica, cosa è successo Come riportato da Rainews, il viaggio sarebbe iniziato nella notte tra venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile da una località vicino a Tripoli, in Libia, a bordo di un barcone di legno lungo circa 12-15 metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Naufragio di migranti al largo della Libia, 80 dispersi e 2 morti, 32 sopravvissuti fatti sbarcare a Lampedusa - VIDEOI sopravvissuti hanno spiegato che erano partiti dalla Libia in 110 tra egiziani, pakistani e bengalesi Naufragio di migranti al largo della Libia.
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Naufragio al largo della Libia, 32 sopravvissuti sbarcati a Lampedusa: «Ci sono almeno 80 dispersi». Si teme strage facebook
Naufragio in area Sar Libica, i superstiti: "Sono 80 i dispersi". Le testimonianze dei 32 migranti salvati e giunti a Lampedusa dopo essere stati soccorsi: "Siamo partiti in 110". #ANSA x.com