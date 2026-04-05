Un naufragio nel canale di Sicilia ha causato la scomparsa di circa 80 persone, secondo quanto riferito dai migranti che sono riusciti a salvarsi. I sopravvissuti hanno descritto il momento della tragedia e le difficoltà affrontate durante la fuga. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le autorità cercano di raccogliere ulteriori dettagli e di localizzare eventuali dispersi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni dei migranti in transito.

Si cercano circa 80 dispersi dopo un naufragio avvenuto il 4 aprile nella zona Sar Libica. Sarebbero 32, secondo le prime stime provvisorie, i migranti sopravvissuti e tratti in salvo dopo il ribaltamento dell’imbarcazione su cui viaggiavano. Gli stessi superstiti avrebbero raccontato ai soccorritori che sarebbero partiti in 110. Naufragio in zona Sar libica, cosa è successo Le operazioni di soccorso Le testimonianze e le segnalazioni delle ong L’arrivo a Lampedusa e le condizioni dei sopravvissuti Cosa sono le zone Sar Naufragio in zona Sar libica, cosa è successo Come riportato da Rainews, il viaggio sarebbe iniziato nella notte tra venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile da una località vicino a Tripoli, in Libia, a bordo di un barcone di legno lungo circa 12-15 metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Naufragio nel canale di Sicilia, 80 dispersi. Il racconto dei migranti sopravvissuti

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Naufragio in area Sar Libica, i superstiti: "Sono 80 i dispersi". Le testimonianze dei 32 migranti salvati e giunti a Lampedusa dopo essere stati soccorsi: "Siamo partiti in 110". #ANSA x.com