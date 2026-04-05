Naufraghi sotto choc in acqua per ore le testimonianze di alcuni dei 32 migranti superstiti | Siamo partiti in 110
Dopo ore passate in acqua, 32 migranti sono stati recuperati e portati in salvo, mentre due corpi sono stati trovati. Le testimonianze riferiscono che a bordo del barcone erano partiti in 110, ma al momento si stimano circa 80 persone ancora disperse o scomparse. L’incidente si è verificato in un'area di ricerca e soccorso libica, dove il barcone si è ribaltato. I sopravvissuti sono sotto choc e raccontano di aver vissuto momenti di grande paura durante la traversata.
Barcone si ribalta in area Sar Libica: 32 migranti salvati, recuperati 2 cadaveri, ci sono 80 dispersi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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