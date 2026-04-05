Lunedì sera alle 20:45 si gioca Napoli-Milan, match che chiude la 31ª giornata di Serie A. È il terzo confronto stagionale tra le due squadre, con formazioni ancora da ufficializzare e quote di betting già disponibili. L’incontro si svolge allo stadio di Napoli, con due formazioni che arrivano dopo risultati recenti diversi. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe nel prosieguo del campionato.

Il big match tra Napoli e Milan va in scena lunedì sera e chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un cruciale scontro diretto per il secondo posto e per il ruolo di anti-Inter nella lotta scudetto. La serie di quattro vittorie di fila ha riacceso le speranze del Napoli,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Milan (lunedì 06 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Terzo scontro diretto stagionale

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Napoli-Milan (lunedì 06 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Maradona”?Il big match tra Napoli e Milan va in scena lunedì sera e chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A.

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