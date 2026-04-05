Domani si gioca Napoli contro Milan, ma l’allenatore azzurro non partecipa alla conferenza stampa pre-partita, come già successo in altre occasioni. Al contrario, l’allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Conte, che ha preferito mantenere il silenzio prima di questa sfida. La partita è attesa con attenzione dagli appassionati di calcio.

Antonio Conte non rilascia dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Milan. L’allenatore azzurro ha scelto di disertare ancora la conferenza pre-partita, mentre Massimiliano Allegri ieri ha risposto alle domande dei cronisti. Conte assente: il contrasto con Allegri. La scelta del tecnico partenopeo crea un vuoto comunicativo a poche ore da una sfida cruciale. Allegri ha affrontato i microfoni ieri pomeriggio, fornendo le sue valutazioni sulla Juventus e sulla preparazione della gara. Conte, invece, mantiene il silenzio. Il quotidiano Il Mattino sottolinea questa differenza di approccio tra i due allenatori, evidenziando come il tecnico del Napoli abbia ormai consolidato l’abitudine di evitare gli appuntamenti ufficiali con la stampa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, altra decisione netta di Conte: è successo di nuovo

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Domani sera Napoli e Milan si affrontano ancora. Ma prima di guardare al futuro, vale la pena fermarsi un momento su quello che è stato. Perché questa partita porta con sé un peso specifico diverso dalle altre. Per i nostalgici porta i nomi di Diego Armando M facebook

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