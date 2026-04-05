Il tennista spagnolo ha dichiarato di essere pronto a giocare su terreni diversi, iniziando dal torneo nel Principato. Ha aggiunto che non pensa al numero uno del ranking, ma si concentrerà sui prossimi appuntamenti di Barcellona, Madrid, Roma e Parigi. Ha anche affermato di essere motivato, anche se non si prefigge obiettivi specifici legati alla classifica. La sua programmazione prevede un calendario intenso di competizioni sulla terra battuta.

Il campione in carica si presenta con Michael Jordan effigiato sulla maglietta: “Ho sempre ammirato la sua forza mentale e la sua voglia di vincere, per me è un modello”. Carlos Alcaraz, dopo i fuochi d’artificio dei primi due mesi dell’anno (vittoria agli Australian Open e poi all’Atp 500 di Doha) e il calo improvviso nello swing americano (semifinale a Indian Wells ma eliminazione al terzo turno a Miami), si ripresenta a Montecarlo con il ruolo di Principe regnante: un anno fa battè in finale Musetti e prese l’abbrivio per una stagione sulla terra irreale: finale a Barcellona, successi a Roma e soprattutto al Roland Garros. Solo che stavolta, insieme alla difesa del titolo, mette in palio pure il n. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montecarlo, carica Alcaraz: "Pronto a sporcarmi di terra i calzini, ma non penso al numero uno"

Sinner può diventare numero uno già a Montecarlo: quanto manca per superare AlcarazJannik Sinner si è riavvicinato al primo posto del ranking ATP dopo la vittoria al Masters 1000 di Miami, che si aggiunge al successo di Indian Wells.

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La mossa di Alcaraz per anticipare Sinner: ecco dove si sta allenando sulla terra rossaLo spagnolo ora sente la pressione di Jannik, e si è messo a lavorare per farsi trovare pronto a Montecarlo e scongiurare il sorpasso in classifica ... corrieredellosport.it

#Tennis Jannik #Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno del torneo di doppio di #Montecarlo. I due hanno superato all'esordio la coppia composta da Tomas Machac e Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5. Al turno successivo attendono il vince - facebook.com facebook

Tennis: Montecarlo, Sinner vince in doppio e va agli ottavi x.com