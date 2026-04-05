Nelle ultime ore, trentadue migranti sono stati tratti in salvo dopo che un’imbarcazione si è capovolta al largo di Lampedusa. Si teme che ci siano circa ottanta dispersi in mare, rendendo questa una nuova tragedia in un contesto già segnato da numerosi incidenti simili. Le operazioni di soccorso sono in corso per recuperare eventuali sopravvissuti e per rintracciare le altre persone a bordo dell’imbarcazione capovolta.

Un’altra strage di migranti è ciò che si prospetta. Nelle scorse ore sono state salvate trentadue persone, dopo che un barcone si era rovesciato al largo di Lampedusa. L’imbarcazione in legno era partita dalla Libia. Fra le persone tratte in salvo c’è chi ha riferito che erano partiti in centodieci. Ricerche in corso praticamente per l’intera giornata. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Migranti, circa ottanta dispersi in mare: salvi in trentadue Al largo di Lampedusa

Naufragio di migranti al largo della Libia, 80 dispersi e 2 morti, 32 sopravvissuti fatti sbarcare a Lampedusa - VIDEOI sopravvissuti hanno spiegato che erano partiti dalla Libia in 110 tra egiziani, pakistani e bengalesi Naufragio di migranti al largo della Libia.

Naufragio al largo della Libia, decine di dispersi: 32 sopravvissuti arrivati a LampedusaUn nuovo dramma si è consumato nel Mediterraneo centrale, dove un barcone carico di migranti si è rovesciato al largo della Libia provocando decine...

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"Siamo partiti in 110". Lo raccontano alcuni dei 32 migranti sopravvissuti a un naufragio avvenuto nel pomeriggio-sera di ieri 4 aprile in zona di ricerca e soccorso (Sar) libica: sono stati salvati da due navi mercantili, una italiana e una statunitense, e poi presi i facebook

Migranti, naufragio al largo della Libia: "32 superstiti, oltre 70 i dispersi" x.com